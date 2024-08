O Palmeiras está a tentar identificar o homem que importunou uma adepta do Botafogo durante o jogo entre as duas equipas, que terminou empatado a dois golos e resultou no apuramento da equipa de Artur Jorge para os oitavos de final da Taça Libertadores.

Após o apito final, o adepto virou-se para a zona visitante e colocou o órgão genital de fora, seguindo-se um gesto com o dedo do meio.

O Palmeiras garantiu que vai expulsar o adepto, caso este seja sócio, assim como proibi-lo da compra de bilhetes. Através de comunicado, o emblema de São Paulo expressa «total solidariedade» com a adepta e promete ajudar na «investigação criminal já iniciada».

A Sociedade Esportiva Palmeiras está trabalhando para identificar e punir o indivíduo que mostrou o órgão genital em direção à torcida do Botafogo durante o jogo realizado na quarta-feira (21) no Allianz Parque.

Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas… pic.twitter.com/dE6GLX7Z1E — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 22, 2024

Já o Botafogo, considerou que o episódio é «uma cena desprezível» e referiu que está a prestar apoio à vítima «através de representantes que a acompanharam em todo o processo de denúncia no estádio e na polícia».