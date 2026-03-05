O Palmeiras está na frente da final do Campeonato Paulista, depois de ter vencido esta madrugada, em casa, o Novohorizontino por 1-0. Agora a formação de Abel Ferreira vai decidir o título no terreno do adversário, com uma vantagem, é certo, mas muito curta.

O único golo da partida foi apontado por Flaco López, logo aos 19 minutos, com um remate de fora da área, não muito forte mas colocado. A jogada começou num lançamento longo de Marlon Freitas para Sosa, que tocou para a finalização do jogador argentino.

Ainda na primeira parte, Allan esteve perto de fazer o 2-0, mas o remate acertou no ferro. A figura do Palmeiras no primeiro tempo acabou assim por ser o guarda-redes Carlos Miguel, que defendeu um penálti de Robson... sem se mexer. Foi só ficar no meio da baliza.

Na segunda parte, o Palmeiras ainda voltou a marcar, por Gustávo Lopez, mas o golo foi anulado pelo VAR, por fora de jogo. Abel colocou depois em campo Vítor Roque, à procura do segundo golo, mas o ponta de lança atirou por cima uma boa oportunidade e o resultado não se alterou.

Domingo, em Novo Horizonte, há a segunda mão da final do Campeonato Paulista, para a qual o Palmeiras avança com uma vantagem curta e que deixa tudo em aberto. Abel Ferreira procura o quarto Paulistão (o 11.º troféu) ao serviço do Verdão, mas vai ter de lutar muito.