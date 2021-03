Abel Ferreira falou aos jornalistas após a vitória sobre o Grémio, 1-0, na primeira mão da meia final da Taça do Brasil. O técnico do Palmeiras avisou que ainda nada está ganho.

«Esta final decide-se em dois jogos, portanto, estamos na primeira parte. Neste momento estamos em vantagem, mas temos de continuar alerta e focados. Nada nos garante nada», frisou Abel, que foi depois questionado sobre a força mental que a equipa mostrou ao jogar quase meia hora com menos um e ter conseguido segurar a vantagem.

«Temos demonstrado isso. Há uma palavra que utilizo muito na minha vida, não só no futebol, o equilíbrio. Ganhámos um jogo, nada mais.»

«Perdemos o Mundial, fomos crucificados, éramos os piores do mundo. Ganhámos a Libertadores, somos os melhores do mundo. Eu não vivo minha vida e a minha profissão assim», apontou o treinador do Palmeiras.

«Eu gosto de que me critiquem com conhecimento, temos de olhar quando isso acontece porque não sabemos tudo. Estou a aprender muito com o futebol brasileiro e sou melhor treinador hoje pelo futebol brasileiro e destes jogadores», continuou.

«Na minha opinião, tudo isto que temos entre as duas orelhas faz a diferença de um verdadeiro campeão para alguém que luta para não perder: a mentalidade competitiva, entrarmos em campo com confiança e clareza no que temos de fazer e ter a coragem de usar todos os nossos recursos para derrotar o nosso adversário. Quando o adversário for melhor, temos de sair de cabeça erguida, cumprimentar como deve ser e pensar no próximo jogo», disse Abel Ferreira.

«É isso que eu digo aos jogadores, que quando tiverem dúvidas, perguntem. É à análise da equipa técnica que eles têm que dar ouvidos. Quando perdemos a competência está lá, quando ganhamos também», explicou, acrescentando: «O futebol é muito de emoções, os nossos capitães têm essa mesma responsabilidade de passar essa maturidade competitiva aos jogadores.»