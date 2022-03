Adepto confesso de Fórmula 1, Abel Ferreira teve esta sexta-feira uma experiência parecida – com as devidas diferenças – à que os pilotos do 'Grande Circo' vivem no Grande Prémio do Brasil.

Tudo porque o treinador português do Palmeiras andou de Porsche no Circuito de Interlagos, em São Paulo, que habitualmente recebe as provas de F1 no país.

Alguns vídeos foram partilhados nas redes sociais, e o próprio Palmeiras promete revelar mais momentos do evento nos próximos dias.

Ora veja: