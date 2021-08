O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu este sábado com o Atlético Mineiro, por 2-0, em jogo da 16.ª jornada do campeonato brasileiro, ficando agora a cinco pontos do clube de Minas Gerais, que lidera destacado a prova.

Em encontro entre os dois primeiros da classificação, o Atlético, clube no qual alinha o antigo avançado portista Hulk, levou a melhor, ao vencer com um bis do venezuelano Jefferson Savarino, que marcou aos 45+4 e aos 62 minutos.

O Palmeiras jogou reduzido a dez desde os 35 minutos graças à expulsão de Patrick de Paula, num lance polémico em que Abel Ferreira foi também expulso por protestos.

Na conferência de imprensa, o técnico português abordou o lance. «Hoje tinha tudo para ser um grande jogo. Trabalhámos muito, planeámos muito bem este jogo, tínhamos uma estratégia bem definida com 11 jogadores e cinco substituições para podermos acelerar o jogo nos minutos finais, mas infelizmente hoje houve uma equipa em campo que não esteve à altura e, por incrível que pareça, não foi o árbitro, o Bruno, foi o assistente, o senhor Rodrigo Correa.»

«O árbitro da partida tinha tomado uma boa decisão em não dar amarelo ao Patrick, mas não sei porquê o assistente, que estava a 40 ou 50 metros, dá instruções ao senhor Bruno para expulsar o Patrick de Paula. As imagens são claras, o Patrick de Paula não toca no jogador adversário», continuou Abel Ferreira.

«O problema não foi só esse. Este mesmo senhor, Rodrigo Correa, expulsou-me, também. Não estava satisfeito por estar a 40, 50 metros quando o árbitro decidiu bem em deixar seguir. O árbitro assistente fez questão de expulsar o Patrick e no momento seguinte expulsar o treinador.»

O técnico adiantou depois que o árbitro pediu desculpas ao Palmeiras. «O árbitro apercebeu-se de que errou e de que errou feio. E pediu desculpa aos nossos jogadores. Mas agora não adianta, pois há muita coisa em jogo, dinheiro em jogo, títulos em jogo, o nosso trabalho, dedicação, os nossos adeptos, que torcem pelo nosso melhor desempenho. Há um lance capital, com influência direta no desenrolar do jogo.»

Com esta vitória, a equipa mineira alarga a sua vantagem para cinco pontos sobre o segundo classificado, precisamente o campeão em título Palmeiras, que somou a segunda derrota consecutiva para o campeonato e ainda corre o risco de cair para o terceiro lugar, caso o Fortaleza vença já este domingo na receção ao Santos.