Um dos nomes citados como possível sucessor de Christophe Galtier no Paris Saint-Germain, Abel ignorou uma pergunta sobre o assunto no final do empate do Palmeiras frente ao Atlético Mineiro.

Já no final da conferência de imprensa, um jornalista perguntou ao técnico do verdão «se tinha alguma coisa com o PSG». Abel levantou-se e disse: «Até logo.»

Na mesma conferência, refira-se, Abel pediu desculpa por ter tirado o telemóvel a um repórter que gravava um momento de protestos contra a arbitragem na zona mista.