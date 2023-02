Depois de ser questionado em conferência de imprensa sobre Endrick, Abel Ferreira mostrou-se incomodado pelo foco das perguntas no jovem de 16 anos do Palmeiras e a resposta do treinador motivou várias críticas de comentadores brasileiros, que até o apelidaram de «arrogante».

Ora, este domingo, após o triunfo sobre o Água Santa (1-0), Abel foi desafiado por um jornalista a dar a opinião acerca da forma como Endrick iria lidar com algumas picardias durante o jogo, sobretudo porque o avançado foi empurrado por um adversário e bateu contra os painéis publicitários.

Abel voltou a não responder, mas desta vez fê-lo num tom bem mais amigável.

«Dá-me cá um passou-bem. Podes cumprimentar-me? As pessoas dizem que sou arrogante quando digo que não quero responder às perguntas. Dá-me um abraço. Desculpa lá, mas eu não vou responder. As pessoas aqui ficam ofendidas com coisas... Deixa-me triste. Não temos de ficar ofendidos porque eu não respondo a uma pergunta. Eu tenho esse direito. Tenho direito à minha opinião como tens à tua. Não são factos, são opiniões. Se me perdoas, não vou responder a essa pergunta, está bem?», disse em jeito de brincadeira o técnico luso.