Treinador do Palmeiras, Abel foi filmado a tirar o telemóvel a um jornalista que o filmava a falar com o quarto árbitro, no final do jogo frente ao Atlético Mineiro, na noite passada.

A situação aconteceu na zona mista do Mineirão, local destinado às entrevistas pós-jogo e no qual pode haver filmagens. Abel e principalmente Anderson Barros, diretor de futebol do clube de São Paulo, estavam a protestar com o quarto árbitro.

O técnico português apercebeu-se de que a situação estava a ser filmada e tirou o telemóvel da mão a um jornalista. Devolveu-o quando se apercebeu de que estava a ser gravado e repetiu: «O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade.»

Já na conferência de imprensa, Abel pediu desculpa pelo incidente e diz que sentiu que houve invasão de privacidade.

«Quero fazer um esclarecimento, uma vez que toda a gente aqui gosta de transformar um copo de água numa tempestade. Aconteceu uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes da arbitragem. E estavam lá, não sei se repórteres, a filmarem tudo. Peço desculpa se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem de saber. Mas antes que vire uma tempestade, são coisas que acontecem», disse, citado pelo Globoesporte.

«Sabe o que é invadir privacidade? Eu senti que invadiram a minha privacidade. Foi isso que senti», concluiu.