O Palmeiras venceu na última madrugada o Athletico Paranaense, comandado por Luiz Felipe Scolari, por 3-1, e Abel Ferreira está mais perto do título brasileiro.

Um golo de Matheus Felipe, à passagem da meia-hora, levou a equipa da casa a vencer para o intervalo, mas para a segunda parte Abel mexeu na equipa, fez entrar o jovem craque Endrick, que ajudou à reviravolta do Verdão na Arena da Baixada.

Aquele que é apontado como um dos maiores prodígios do futebol brasileiro tornou-se no mais jovem jogador de sempre a marcar pelo Palmeiras, com 16 anos, três meses e quatro dias.

Endrick marcou aos 71m e cinco minutos depois Gustavo Gómez finalizou a reviravolta, já depois de Scarpa ter feito o empate aos 60m.

Com este resultado, o Palmeiras soma agora 74 pontos e tem mais 11 do que os seus perseguidores mais diretos, Flamengo e Internacional (menos um jogo), quando faltam quatro jornadas para o fim. Por sua vez, o Ath. Parananese é 6.º, com 51 pontos.

Abel Ferreira pode, inclusivamente, sagrar-se campeão na madrugada desta quinta-feira, caso o Internacional e o Corinthians, de Vítor Pereira, não vençam nas receções a Ceará e Corinthians, respetivamente.

Também na última madrugada, o Flamengo, que vai disputar a final da Taça Libertadores precisamente com o Athletico Paranaense, no próximo domingo, venceu o Santos por 3-2.