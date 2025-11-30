Alguns adeptos do Palmeiras não reagiram bem à derrota na final da Taça dos Libertadores e provocaram desacatos junto à fanzone do Allianz Parque, em São Paulo.

Após o apito final do árbitro, algumas pessoas derrubaram as estruturas montadas junto ao recinto do próprio clube, mostrando o desagrado pela derrota sofrida diante do Flamengo, neste sábado. Recorde-se que Danilo apontou o único golo do encontro, à passagem do minuto 67.

Assista aqui ao momento de tensão: