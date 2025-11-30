Brasil
VÍDEO: adeptos do Palmeiras provocam desacatos após derrota na Libertadores
Equipa orientada por Abel Ferreira perdeu por 1-0 diante do Flamengo
Alguns adeptos do Palmeiras não reagiram bem à derrota na final da Taça dos Libertadores e provocaram desacatos junto à fanzone do Allianz Parque, em São Paulo.
Após o apito final do árbitro, algumas pessoas derrubaram as estruturas montadas junto ao recinto do próprio clube, mostrando o desagrado pela derrota sofrida diante do Flamengo, neste sábado. Recorde-se que Danilo apontou o único golo do encontro, à passagem do minuto 67.
Assista aqui ao momento de tensão:
