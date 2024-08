Terminou da pior forma o jogo que opôs o Palmeiras e o São Paulo, a contar para a 23.ª jornada do Brasileirão e que terminou com a vitória por 2-1 da equipa de Abel Ferreira.

Já após o apito final, elementos das duas equipas envolveram-se em diversas agressões, que se estenderam para além das quatro linhas. Mesmo com a intervenção de polícias, a confusão continuou no túnel de acesso aos balneários e fechou da pior forma o dérbi entre as duas equipas.

Veja aqui as cenas lamentáveis entre elementos do Palmeiras e do São Paulo:

Devido a este episódio, o Palmeiras informou que nem os jogadores, nem o treinador Abel Ferreira iria prestar quaisquer declarações face ao encontro diante do São Paulo.