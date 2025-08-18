O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Botafogo pela margem mínima, em jogo referente à 20.ª jornada do Brasileirão.

A jogar fora de portas, na madrugada desta segunda-feira, o coletivo orientado pelo treinador luso triunfou com um golo solitário de Felipe Anderson, assistido por Vitor Roque, aos 45 minutos.

O Palmeiras sobe assim para a segunda posição, com 39 pontos, mas com menos um jogo que o líder Flamengo (43 pontos). O Botafogo de Davide Ancelotti, campeão em título, está em quinto, com 29.

