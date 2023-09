O Palmeiras, de Abel, perdeu na última madrugada em casa do Grémio (1-0), em jogo da jornada 24 do Brasileirão.

João Pedro, servido por Luis Suárez, fez o único golo do encontro logo aos dez minutos, com um remate cruzado do lado direito do ataque.

Perto do apito final, aos 86 minutos, Villasanti foi expulso, por acumulação de amarelos, e deixou a formação da casa reduzida a dez unidades. Ainda assim, o resultado já não mudou.

Com esta vitória, o Grémio cola-se ao Palmeiras no segundo lugar da tabela classificativa – há apenas um ponto a separar as duas equipas. Quem sorri é o Botafogo, de Bruno Lage, que abre uma vantagem de dez pontos na liderança se vencer esta noite no terreno do Corinthians.