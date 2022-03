O Palmeiras está apurado para a final do Campeonato Estadual de São Paulo ao receber e vencer o Red Bull Bragantino, por 2-1, na meia-final.

Murilo e Rony fizeram os golos do triunfo do «Verdão», num jogo em que Abel Ferreira fez história, no dia em que foi anunciada a sua renovação de contrato. O técnico português chegou à nona final desde que assumiu o comando do clube paulista e tornou-se no treinador com mais vitórias seguidas em casa, no Allianz Parque.

Na final, o Palmeiras pode encontrar o Corinthians, de Vítor Pereira, que este domingo discute a outra vaga com o rival São Paulo.

Veja o resumo do jogo.