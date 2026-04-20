Mesmo jogando reduzido a dez elementos praticamente toda a segunda parte, após a expulsão de Murillo ao minuto 47, o Palmeiras venceu o Athletico Paranaense, por 1-0, e manteve os seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.

O jogo ficou resolvido pelo capitão Gustavo Gómez, aos 15 minutos, na sequência de um pontapé de canto. Perto do fim, a equipa orientada por Abel Ferreira, que continua de fora do banco devido a castigo, ainda viu o árbitro assinalar um penálti na área do Athletico, decisão que reverteu após ter analisado as imagens do lance a conselho do VAR.

O regresso aos triunfos do Palmeiras permite-lhe segurar os seis pontos de vantagem para o grupo dos segundos classificados, encurtado para duas equipas depois da derrota do São Paulo com o Vasco da Gama e do Bahia frente ao Flamengo.

A formação de Leonardo Jardim venceu o duelo da 12.ª jornada do campeonato por 2-0, graças aos golos de Giorgian de Arrascaeta (17m) e Lucas Paquetá (80m). Pelo meio, Jean Lucas, médio do Bahia, acertou com estrondo na trave da baliza do Mengão.

O Flamengo atingiu os 23 pontos, tal como o Fluminense, que recuperou de duas desvantagens para ganhar na casa do Santos por 3-2. Savarino (24m), Castillo (60m) e John Kennedy (86m) responderam aos tentos do Peixe, apontados por Gabriel Barbosa (9m) e Barreal (57m).

Ainda na 12.ª jornada do Brasileirão, Josué foi titular na vitória do Coritiba frente ao Atlético Mineiro por 2-0, resultado construído com os golos de Breno Lopes (7m) e Pedro Rocha (57m).

Já o Bragantino bateu o Remo por 4-2 com Isidro Pitta, que em Portugal representou o Alvarenga nos distritais de Aveiro, a completar um hat-trick (19, 37 e 47m) e Duplexe Tchamba (ex-Casa Pia) a fazer um autogolo pelo Remo (52m), que reduziu por Gabriel Taliari (28m) e Marcelinho (39m).