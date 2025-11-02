O Palmeiras de Abel Ferreira deslocou-se até ao reduto da Juventude e venceu por 2-0, garantindo a permanência no topo do Brasileirão, com mais um ponto do que o Flamengo.

Após uma reviravolta sensacional na última eliminatória da Taça dos Libertadores, o conjunto de São Paulo adiantou-se no marcador a meio da primeira parte, graças ao golo de Bruno Rodrigues.

Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo, sendo que o Palmeiras voltou a entrar mais forte no segundo tempo e conseguiu mesmo fazer o segundo.

Um lance individual muito bem conseguido por Felipe Anderson terminou com a bola no fundo da baliza, após um remate em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes. Para o Palmeias segue-se a receção ao Santos, de novo para o Brasileirão, no próximo dia 7 de novembro.

Assista aqui ao golo de Felipe Anderson: