O Palmeiras de Abel Ferreira conseguiu evitar uma derrota em inferioridade numérica, no reduto do Fortaleza (2-2), mas a equipa da casa ficou a reclamar a expulsão de Endrick em lance com Titi, ao minuto 55, ainda antes do cartão vermelho visto por Gustavo Gómez.

No arranque da segunda parte, o prodígio de 17 anos do Palmeiras - já contratado pelo Real Madrid - ficou irritado com a marcação do adversário e acabou por agredir o defesa do Fortaleza com um soco.

O árbitro não se apercebeu do lance e não mostrou qualquer cartão ao jovem avançado, que escapou igualmente à punição com recurso ao VAR.

Pouco depois, Gustavo Gómez viu o cartão vermelho direto por derrubar um adversário que seguia isolado para a baliza. Ainda assim, com dez, a equipa de Abel Ferrreira anulou duas desvantagem e resgatou um ponto (2-2).

Veja o lance de Endrick com Titi: