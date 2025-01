Festejar antes do momento indicado tem tudo para resultar em prejuízo. E assim foi na ronda inaugural do Paranaense, na noite de sábado, na visita do Paraná ao Athletico Paranaense (2-1).

Depois de os visitantes inaugurarem o marcador em cima do intervalo, por Eduardo Tanque, os anfitriões empataram a contenda de penálti, na segunda parte.

Entre os postes, Gabriel Gasparotto travou o remate, mas celebrou cedo demais, não prestando atenção à recarga de Di Yorio.

Entre trocas, os anfitriões alcançaram a reviravolta por Hayen Palacios.

Assim, o Athletico Paranaense lidera o grupo da fase inaugural, com três pontos, em igualdade com o Azuriz.