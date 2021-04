Walter foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do São Caetano, depois de ter chegado a acordo com o Vitória da Bahia para a rescisão do contrato entre as partes, alegando problemas pessoais.



O antigo avançado do FC Porto, atualmente com 31 anos, assinou contrato com o São Caetano até ao final do Campeonato Paulista.



Curiosamente, Walter vai ser orientado nos próximos dias pelo um antigo campeão pelo clube portista. Paulinho César, conhecido no Brasil como Paulinho McLaren, foi contratado no início de abril para trabalhar nas camadas jovens do São Caetano e assumiu interinamente o comando técnico da equipa principal, na sequência da saída de Wilson Júnior.



Paulinho César representou o FC Porto na temporada 1992/93 (16 jogos/1 golo), conquistando um campeonato nacional e uma Supertaça de Portugal. Recorde a conversa com o antigo avançado para a rubrica DESTINO: 90s.