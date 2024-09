Aos 36 anos, Paulinho colocou um ponto final na carreira de jogador profissional.

O antigo internacional brasileiro partilhou, este domingo, um vídeo nas redes sociais, onde surge bastante emocionado e recorda um percurso de 30 anos ligado ao «desporto rei».

Formado no Brasil, o médio jogou em três continentes distintos, com destaque para as passagens pelo Tottenham e pelo Barcelona, onde conquistou uma Liga Espanhola e uma Taça do Rei. No currículo de Paulinho constam ainda uma Taça dos Libertadores e uma Taça das Confederações, ganha ao serviço da «canarinha».

«É difícil. Sou uma pessoa privilegiada, estive durante 30 anos dentro do futebol, o relvado era a minha casa. Aqui fica a minha gratidão, eu sabia que não existia outro caminho a não ser o futebol. Senti que o último jogo com a camisola do Corinthians seria o último da minha carreira, com 45 mil adeptos no estádio, não havia nada melhor para deixar o futebol», confessa.

Veja aqui o vídeo da despedida de Paulinho: