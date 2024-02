António Oliveira entrou com o pé direito no comando técnico do Corinthians e estreou-se com uma vitória na receção ao Portuguesa (2-0), em jogo da sétima jornada do campeonato paulista.

Maycon, de penálti, fez o 1-0 para o treinador português aos 44 minutos. Na segunda parte, Yuri Alberto, a 12 minutos dos 90, fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Corinthians está na 12.ª posição do Paulistão, com apenas seis pontos. O Portuguesa é penúltimo, com três pontos.