VÍDEO: jogador do Vasco pede a camisola a Neymar e é pressionado pela claque
Paulo Henrique foi abordado na rua por membros da «Força Jovem Vasco»
Sidny não é o único a trocar de camisolas com adversários e a ser alvo de críticas. O mesmo aconteceu no Brasil. Paulo Henrique, defesa do Vasco, foi abordado na rua por membros da claque «Força Jovem Vasco», depois de ter pedido a camisola a Neymar.
O Vasco perdeu com o Santos numa noite em que Neymar bisou para dar o triunfo à equipa paulista. O 10 santista alegadamente terá mandado calar a claque do Vasco. No final do encontro, Paulo Henrique pediu a camisola de Neymar, o que causou transtorno nos adeptos do clube carioca.
O defesa de 29 anos estava no carro quando foi abordado na rua. Acabou por sair do veículo e ser cercado por alguns membros da «Força Jovem Vasco».
«Perder com o Neymar. Ele a mandar-nos levar no c*. Estás a brincar connosco? Nós não estamos a brincar contigo, p****. Queres sair (do Vasco)? Diz. Colocámos-te na seleção. O que queres mais? Ele a mandar-nos f**** e tu abraçado com ele. Não queres continuar mais no Vasco? Diz, irmão», afirmou um representante da claque.
«Respeito muito o Vasco. Desde que cheguei sempre respeitei, mesmo quando não jogava. Não sabia que o Neymar tinha feito aquilo, foi muito rápido no jogo. Descobri isso depois do jogo. Todos sabem que o Neymar é um craque. Tenho o respeito máximo por ele. No jogo dei ‘porrada’ quando tive de dar. Pedi desculpa como já pedi a outros. Não entro em campo para lesionar ninguém», começou por responder Paulo Henrique.
«Na hora não sabia que ele tinha feito isso, foi por isso que fui ter com ele. No final estava a falar com ele sobre a ‘porrada’ que tinha dado. Como falei com qualquer outro jogador», concluiu.