Paulo Sousa considerou que o empate do Flamengo diante do Palmeiras de Abel Ferreira foi penalizador para a equipa do Rio de Janeiro. «Sabíamos perfeitamente que o jogo ia ser exatamente assim. A equipa esteve muito bem e concentrada. Merecíamos muito mais por tudo o que fizemos. Uma primeira parte extraordinária e uma segunda de maior controlo, com uma intensidade ligeiramente mais baixa em certos momentos, mas maior controlo. A única coisa que acabou por não acontecer foi o golo mas merecíamos, pelo que fizemos», afirmou o treinador do Fla.

«Por tudo aquilo, que fez e que produziu, a equipa mereceu outro resultado. As duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias de jogo muito distintas. O Palmeiras é uma equipa muito difícil, que tem uma disponibilidade física e mental para trabalhar sem bola, esperando sempre momentos para poder contra-atacar de forma vertiginosa. E nós estivemos sempre muito concentrados nesse momento. Sem dúvida, a única equipa que esteve muito abaixo foi a de arbitragem. Não esteve ao nível das duas equipas», acrescentou Paulo Sousa, que pediu uma intervenção do clube a propósito deste último tema. «Acho que está muito evidente o que tem acontecido», queixou-se.

O técnico português considerou que a evolução do processo de jogo do Flamengo desde que chegou à equipa tem estado a correr «muito bem». «Cada vez estamos mais consistentes. Estamos a produzir um volume de jogo muito bom e é nesse caminho que temos de seguir. Em comparação com o Palmeiras, há uma grande diferença do momento da construção onde eles estão e onde estamos nós. Mas oferecer a qualidade de jogo que oferecemos hoje contra uma equipa feita, rotinada e convencida das ideias do seu treinador, e termos a qualidade que apresentámos hoje, estamos no caminho certo», apontou.