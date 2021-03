Adepto vendeu camisolas para pagar funeral da mãe, presidente comprou-as todas Gustavo Lopes, adepto do Paysandu, decidiu colocar uma coleção de camisolas do clube do coração à venda para coneseguir pagar o funeral da mãe; ao saber da iniciativa, o presidente do emblema brasileiro decidiu comprá-las todas, mas permitiu que Gustavo ficasse com elas na mesma