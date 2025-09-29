Brasil
VÍDEO: treinador de guarda-redes é expulso pelo árbitro e simula agressão
Momento aconteceu durante o jogo entre Criciúma e Paysandu, da segunda divisão do Brasil
O treinador de guarda-redes do Paysandu, clube que atua no segundo escalão do futebol brasileiro, protagonizou um momento verdadeiramente caricato na última madrugada, ao simular uma agressão do quarto árbitro.
Tudo aconteceu instantes após ter visto o cartão vermelho, por protestos. Silvano Austrália foi pedir explicações pela decisão do juiz principal e, após encostar-se ao quarto árbitro, acaba por se atirar para o chão de forma aparatosa.
Assista aqui ao momento insólito com o preparador físico:
