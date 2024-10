Pedro Caixinha deixou o comando técnico do Red Bull Bragantino, anunciou o clube paulista este domingo.

O técnico português de 53 anos chegou a acordo para rescindir contrato, depois de 124 jogos ao comando da equipa.

O Red Bull Bragantino está neste momento no 16.º lugar do campeonato brasileiro, com 34 pontos, um lugar acima da zona de despromoção.

Este sábado, a equipa perdeu por 1-0 em casa com o líder Botafogo, naquele que foi o último jogo de Caixinha no banco.