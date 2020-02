Morreu, na última quarta-feira, o adepto do Flamengo que foi agredido há dez meses num conflito entre adeptos de Flamengo e Peñarol, antes do jogo entre as duas equipas para a Taça Libertadores.

Roberto Vieira de Almeida faleceu depois de, na noite de 3 de abril do ano passado, ter sido atingido com uma cadeira na cabeça durante um conflito entre adeptos.

Na altura, o adepto flamenguista foi transportado para o hospital com um traumatismo craniano e entrou em coma. Apesar de ter melhorado o seu quadro clínico e ter até acordado do coma, mas a condição pouco se alterou.

Há três adeptos uruguaios acusados de agressão, num caso que mancha o futebol sul-americano.