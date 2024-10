O Sport Recife, orientado pelo português Pepa, venceu o Botafogo SP, por 3-1, na 32.ª jornada da segunda divisão brasileira.

A equipa de Pepa começou melhor e à meia hora de jogo já vencia por dois, com golos de Fabricio Domínguez (20m) e Chrystian Barletta (29m).

Sem deitar a toalha ao chão, a equipa de São Paulo reagiu e reduziu aos 62 minutos, autoria de Bernardo Schappo.

Aos 75 minutos, o Sport Recife, a partir dos pés de Julián Fernández, aumentou a vantagem e selou o marcador.

Com este resultado, o Sport Recife sobe ao segundo lugar, com 56 pontos, os mesmos que o líder Santos. Por outro lado, o Botafogo SP ocupa a 16.ª posição, com 36.

De referir que este foi o décimo jogo de Pepa no comando do Sport Recife, levando já seis vitórias, três empates e uma derrota.