Na madrugada desta terça-feira, o Sport Recife, orientado pelo português Pepa, recebeu e venceu o Ceará, por 2-1, na 30.ª jornada da segunda divisão brasileira.

Depois de uma primeira parte em branco, a equipa da casa abriu o marcador aos 60 minutos, autoria de Chrystian Barletta. O Ceará respondeu e empatou com golo de Erick Pulga, aos 78.

A salvação e a alegria da equipa da casa apareceu aos 90+4, depois de Wellington Silva colocar o esférico dentro da baliza e garantir os três pontos ao coletivo do português Pepa.

Desde a chegada do treinador português, a equipa de Recife ainda não perdeu qualquer jogo, somando já quatro vitórias e três empates.

Com este resultado, o Sport Recife sobe ao terceiro lugar, com 50 pontos, mas menos um jogo. Se ganhar na jornada em atraso fica apenas a um ponto do líder Novorizontino. No 2.º lugar está o Santos, com 53 pontos. O Ceará está em sétimo, com 45. De recordar que sobem ao Brasileirão as quatro primeiras classificadas.

Eis o resumo da partida: