O Cruzeiro, histórico clube brasileiro que vai regressar esta época à Série A, trabalha para anunciar esta segunda-feira a contratação de Pepa, sabe o Maisfutebol. Esperado em Belo Horizonte nas próximas horas, o português vai assumir o cargo de técnico deixado no último domingo pelo uruguaio Paulo Pezzolano.

Livre no mercado da bola desde o fim de janeiro, quando saiu do Al-Tai, da Arábia Saudita, Pepa começou a conversar com o emblema brasileiro em fevereiro, assim que a saída de Pezzolano já era desenhada nos bastidores.

O nome do ex-treinador de Tondela, Paços de Ferreira e V. Guimarães é uma aposta forte do antigo internacional brasileiro Ronaldo Fenómeno, que atualmente é dono do Cruzeiro - e também tem interesse na compra do Amora.

Aos 42 anos, Pepa vai ser o oitavo português na elite do futebol brasileiro. Junta-se agora a Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Flamengo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Red Bull Brigantino), António Oliveira (Coritiba), Ivo Vieira (Cuiabá) e Luís Castro (Botafogo).