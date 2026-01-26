O clássico entre Santa Cruz e Náutico para o campeonato Pernambucano terminou com goleada dos visitantes por 4-0, mas um dos momentos da noite aconteceu quando o nulo ainda se mantinha no resultado.

Dodô controlava a bola no corredor esquerdo, quando num gesto de habilidade subiu para cima da mesma com os dois pés... e viu amarelo. O árbitro apitou prontamente falta a favor do Santa Cruz e exibiu o cartão ao camisola dez do Náutico.

Ora, a decisão de «punir» os jogadores que fizerem algo semelhante foi determinada pela CBF (Federação Brasileira de Futebol), na sequência de outros casos polémicos com Soteldo (Santos) e Memphis Depay (Corinthians), em 2023 e na última época, respetivamente.

Assista aqui ao momento: