Sortes diferentes para os treinadores portugueses este sábado no Brasileirão. O Cuiabá de Petit venceu o Bahia, voltando aos triunfos após cinco jogos sem ganhar no campeonato brasileiro de futebol, enquanto o Bragantino, de Pedro Caixinha, voltou a perder.

Em jogo da 17.ª jornada, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a equipa de Mato Grosso surpreendeu o quarto classificado do Brasileirão, que perdeu pela primeira vez em casa, após sete vitórias em sete jogos na condição de visitado.

O bis de Isidro Pitta (aos 22 e 51 minutos), intercalado pelo golo de Jean Lucas (49m), permitiu ao conjunto orientado por Petit subir ao 15.º lugar, com 17 pontos e um jogo em atraso, afastando-se da zona de despromoção.

Também para a 17.ª ronda, o Bragantino, de Pedro Caixinha, somou a segunda derrota seguida no campeonato brasileiro, no terreno do Cruzeiro (2-1), em jogo decidido por dois extremos que já passaram pelo futebol português.

Gabriel Veron, cedido pelo FC Porto ao Cruzeiro, abriu o marcador aos oito minutos e Matheus Pereira, que passou por Sporting e Desportivo de Chaves, fez o 2-0 aos 84, de nada valendo o golo tardio de Thiago Borbas (90+5).

Com um jogo em atraso, o Bragantino segue provisoriamente no nono lugar, com 22 pontos.