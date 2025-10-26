O triunfo da Ponte Preta sobre a Londrina, na noite de sábado, culminou no regresso à Série B e, mais importante, no primeiro título nacional em 125 anos de existência. Depois do nulo na primeira mão, a Ponte Preta venceu em casa (2-0) e conquistou a Série C.

Após o derradeiro apito, os adeptos invadiram o relvado e penduraram-se nas balizas.

Afastada da principal divisão desde dezembro de 2017, a Ponte Preta foi despromovida da Série B há um ano.