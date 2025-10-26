Brasil
VÍDEO: Ponte Preta conquista Série C e adeptos festejam no relvado
Pendurados nas balizas ou abraçados ao treinador, os adeptos celebraram o primeiro título nacional da Ponte Preta
O triunfo da Ponte Preta sobre a Londrina, na noite de sábado, culminou no regresso à Série B e, mais importante, no primeiro título nacional em 125 anos de existência. Depois do nulo na primeira mão, a Ponte Preta venceu em casa (2-0) e conquistou a Série C.
Após o derradeiro apito, os adeptos invadiram o relvado e penduraram-se nas balizas.
Afastada da principal divisão desde dezembro de 2017, a Ponte Preta foi despromovida da Série B há um ano.
EMOÇÃO, LÁGRIMA E COMEMORAÇÃO. É A #MaiorDoInterior!!!! 🔥😍🦍— Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) October 26, 2025
📸 Júlio César Costa/PontePress#VamosPonte #PonteCampeã pic.twitter.com/0uOO7ZS3uR
