Depois de ter interrompido o Brasil-Argentina de qualificação para o Mundial 2022, no passado fim-de-semana, por violação das regras da covid-19, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira) volta a ser falada no mundo do futebol, desta vez por causa de Willian.

O jogador, que rescindiu com o Arsenal e é reforço do Corinthians, esperava estrear-se este fim-de-semana no novo clube, mas a Anvisa emitiu um comunicado a dizer que Willian deveria ter cumprido um período de 14 dias de quarentena ao chegar ao Brasil vindo de Londres.

O jogador viajou com a equipa para Goiânia, contando jogar este domngo com o Atlético Clube Goianiense, mas, segundo a imprensa brasileira, a Anvisa já mandou as autoridades locais irem ao hotel da equipa à procura de Willian e frisou que o atleta não poderá entrar em campo.