Dunga: «Vinicius é um líder futebolístico, não é um líder de balneário»
Antigo selecionador do Brasil destaca as diferentes realidades que o jogador vive no Real Madrid e na seleçao
Antigo selecionador do Brasil destaca as diferentes realidades que o jogador vive no Real Madrid e na seleçao
Dunga considera que Vinícius Júnior não pode ser considerado um «líder de balneário» para o contexto da seleção do Brasil.
Em entrevista ao jornal Marca, o antigo selecionador e campeão do mundo pela «canarinha» refere que o internacional brasileiro é um «líder futebolístico», mas apenas isso. Dunga acredita que o sucesso do jogador no Real Madrid tem muito a ver com o facto de se limitar apenas a «jogar» e a deixar o papel de liderança para outros companheiros de equipa.
«Na minha opinião, o Vinicius é um líder técnico, futebolístico, não é um líder de balneário. Não é aquele capitão tradicional. O Brasil precisa de um líder de balneário, como o Casemiro, por exemplo. Colocar essa responsabilidade no Vinícius não é bom para ele», começou por referir.
«Às vezes questionamo-nos: "Porque é que no Real Madrid funciona bem e na seleção do Brasil, não?" Fácil. No Real Madrid ele só tem de se preocupar em jogar, há outros jogadores que ocupam a posição de líder no balneário. No Brasil não é assim.
Vinícius Júnior soma 44 internacionalizações pela equipa A do Brasil, tendo feito apenas oito golos e seis assistências.