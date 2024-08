O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha perdeu por 2-1 com o Corinthians, na primeira mão dos oitavos-de-final da Taça Sul-Americana.

Sem qualquer vitória nos últimos cinco jogos, a equipa do técnico português entrou praticamente a perder no encontro, com um golo de Giovanne, aos seis minutos. Perante os próprios adeptos, as coisas pioraram praticamente de seguida, depois de um belo lance coletivo, a finalização de Talles Magno dobrou a vantagem dos visitantes.

O melhor que o Bragantino conseguiu fazer foi reduzir já no decorrer da segunda parte, por intermédio de Helinho, aos 56 minutos. Desta forma, Pedro Caixinha parte em desvantagem para a segunda mão dos «oitavos», que acontece a 21 de agosto, no terreno do Corinthians.

Veja aqui um dos golos do Corinthians frente ao Bragantino: