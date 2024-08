O Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, somou o quarto jogo seguido sem vencer no Brasileirão ao perder em na última madrugada por 2-1 na receção ao Fortaleza, para a 13.ª jornada.

A equipa cearense adiantou-se no marcador por Pochettino (aos 26 minutos), mas os paulistas empataram ainda antes do intervalo, por Lincoln (aos 38). Em cima do minuto 90, Breno Lopes deu a vitória ao Fortaleza, que com este resultado segue na liderança, com 45 pontos, mais dois do que o Botafogo, de Artur Jorge, que tem mais um jogo.

Por sua vez, o Bragantino é 11.º classificado com 27 pontos e dois jogos ainda por disputar. A equipa do técnico português Pedro Caixinha não vence desde 25 de julho, levando uma série negativa de sete jogos sem vencer em todas as competições (cinco derrotas e dois empates).