O Vasco da Gama oficializou a chegada de Renato Gaúcho para o comando técnico da equipa principal, onde alinha o português Nuno Moreira.

Através das redes sociais, o clube confirmou a contratação do treinador de 63 anos, que fica com um contrato válido até ao fim de 2026. Esta é, de resto, a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama, depois do período entre 2005 e 2006, assim como em 2008.

Recorde-se que o técnico estava sem clube depois de ter deixado o Fluminense, que orientou na última temporada. O clube informa que os trabalhos do novo treinador começam esta quarta-feira, sendo que a estreia está prevista acontecer a 12 de março, diante do Palmeiras de Abel Ferreira.