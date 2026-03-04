OFICIAL: Renato Gaúcho é o novo treinador do Vasco da Gama
Técnico de 63 anos assina um contrato válido até ao fim de 2026
O Vasco da Gama oficializou a chegada de Renato Gaúcho para o comando técnico da equipa principal, onde alinha o português Nuno Moreira.
Através das redes sociais, o clube confirmou a contratação do treinador de 63 anos, que fica com um contrato válido até ao fim de 2026. Esta é, de resto, a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama, depois do período entre 2005 e 2006, assim como em 2008.
Recorde-se que o técnico estava sem clube depois de ter deixado o Fluminense, que orientou na última temporada. O clube informa que os trabalhos do novo treinador começam esta quarta-feira, sendo que a estreia está prevista acontecer a 12 de março, diante do Palmeiras de Abel Ferreira.
