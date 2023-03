O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, apurou-se neste sábado para a final do campeonato baiano, ao bater por 4-1 o Itabuna, no jogo da segunda mão das meias-finais, em Salvador.

Depois de ter perdido (1-0) no primeiro jogo, a equipa do treinador português deu a volta à eliminatória e fica à espera do adversário para o jogo decisivo: Juazeirense ou Jacupinense.

Everaldo Stum (14 minutos, de grande penalidade, e 55) e Cauly (52 e 86) 'bisaram' para o Bahia. O golo do Itabuna foi de Cesinho, aos 77 minutos, de grande penalidade.