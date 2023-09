Rogério Ceni é o novo treinador do Bahia, sucedendo no cargo ao português Renato Paiva, que liderava a equipa de Salvador desde dezembro de 2022.

«No futebol, somos passíveis a elogios e a críticas, o que é normal, faz parte do jogo. O que não admito é faltar ao respeito com o ser humano», disse Renato Paiva, no momento da saída.

O Bahia ocupa atualmente o 16.º lugar no Brasileirão, entre 20 equipas, com 22 pontos. Rogério Ceni, antigo guarda-redes, treinou São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo.