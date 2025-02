O Botafogo oficializou a contratação de Renato Paiva para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, o emblema brasileiro anunciou a chegada do treinador português, que recentemente saiu do Toluca. Esta é a segunda passagem de Renato Paiva pelo Brasil, depois da aventura ao serviço do Bahia.

No currículo, o técnico de 54 anos tem uma Liga do Equador, conquistada ao serviço do Independiente del Valle.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Renato Paiva: