Renato Paiva não ficou agradado com a eliminação na Libertadores e já começou a fazer limpezas no plantel do Fortaleza. Em vídeo, publicado pelo clube, o técnico luso informou que vai afastar vários jogadores, mas não confirmou os nomes. A imprensa brasileira avançou com os nomes.

Deyverson (ex-Benfica e Belenenses), Zé Welison, Rodrigo Santos, Emmanuel Martínez e Magrão (ex-Rio Ave) são os atletas que já não contam para Renato Paiva. Os cinco continuam a treinar, porém podem começar a procurar outros clubes.

«Tenho de ser honesto e dizer-lhes que são bons profissionais, mas que devem procurar opções noutras realidades e outros clubes. Porque aqui, comigo, não vão jogar tanto e não ajuda ficarem só a treinar», afirmou.

«Agora só vamos ter uma competição. Foco total no Brasileirão. Em função disso, decidimos tomar medidas. Já estávamos a contratar jogadores e, para nós, o plantel precisava de ser reforçado em algumas posições. E esses reforços estão a chegar. Com a chegada desses jogadores e a diminuição de competições, decidimos também emagrecer o plantel. Um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas. A chegada desses jogadores implica um aumento muito grande do número de jogadores. Vai prejudicar a minha forma de treinar e a preparação da equipa para os jogos que aí vêm», explicou ainda.

Os cinco jogadores foram perdendo espaço ao longo da temporada e a eliminação frente ao Velez Sarsfield foi a gota final.