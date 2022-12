Renato Paiva está a um passo de ser confirmado como novo treinador do Bahia, equipa que em 2023 voltará a competir na Serie A brasileiro depois de ter sido despromovida no final da época passada ao segundo escalão.

A informação começou a circular ainda no sábado em grupos afetados ao clube de Salvador e o Maisfutebol confirmou que o técnico português tem o acordo praticamente fechado, faltando nesta altura acertar essencialmente a duração do vínculo que será de dois ou três anos.

Renato Paiva esteve mais de uma década e meia ligado à formação do Benfica, tendo ajudado a formar muitos jogadores posteriormente projetados na equipa principal, como Gonçalo Guedes, Renato Sanches, Rúben Dias, João Félix, entre outros.

No final de 2020 deixou o clube encarnado para rumar aos equatorianos do Independiente del Valle, que conduziu a um inédito título de campeão nacional logo na primeira época. Em maio passado, após a conclusão da primeira fase do campeonato do Equador, assinou pelos mexicanos do Club León, onde esteve até ao final do mês passado, altura em que solicitou a rescisão de contrato.

Agora, Renato Paiva prepara-se para aumentar o contingente de treinadores lusos no Brasileirão.

Refira-se ainda que o Bahia está prestes a tornar-se no mais recente clube a fazer parte do City Football Group, do qual fazem parte cerca de uma dezena de emblemas, entre eles o Manchester City. No passado fim de semana, os sócios do clube brasileiro votaram favoravelmente a favor da criação de uma SAF (Sociedade Anónima do Futebol) e deram também luz verde à entrada do City Football Group, que no início de 2023 deverá tornar-se acionista maioritário da SAF do Bahia. Este enquadramento, sabe o nosso jornal, pesou na decisão de Paiva.