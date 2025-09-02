Renato Paiva está de saída do comando técnico do Fortaleza, segundo apurou o Maisfutebol.

A decisão da direção do clube cearense acontece na sequência da derrota frente ao Internacional (2-1), na madrugada de domingo para segunda, a contar para o Brasileirão.

Renato Paiva tem apenas uma vitória em 10 jogos à frente do Fortaleza, clube que assumiu após a saída do Botafogo, na sequência do Mundial de Clubes. 

O técnico português de 55 anos, que durante vários anos esteve integrado na estrutura do Benfica, já comandou a nível internacional também o Bahia, no Brasil, e teve experiências no México, ao serviço do Toluca, e no Equador, pelo Independiente del Valle.

