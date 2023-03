Fim de semana pouco feliz para António Oliveira e Renato Paiva, que averbaram resultados modestos pelas respetivas equipas.

O Coritiba de António Oliveira empatou a zero (0-0) na receção ao Cascavel, na segunda mão dos quartos de final do Campeonato Paranaense, depois de ter perdido por 3-1 na primeira mão. Assim, disse adeus à competição.

Já o EC Bahia de Renato Paiva perdeu no terreno do Itabuna (1-0), na primeira mão das meias-finais do Campeonato Baiano. O técnico português lamentou o escasso tempo para trabalhar, face ao calendário intenso no Brasil.

«Se você tiver 11 ovos, colocá-los numa panela e não mexer, não faz uma omolete. Temos onzes jogadores, um bom plantel, mas temos de treinar. Não conseguimos ser consistentes sem treinos. Alguns jogadores ficam cansados. O plantel tem muita qualidade, mas o PSG também tem muita qualidade e ficou fora da Champions. Nós precisamos treinar», desabafou Renato Paiva.