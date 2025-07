Richard Ríos tornou-se, esta terça-feira, o mais recente reforço do Benfica e os valores da transferência beneficiaram (e de que maneira) um dos clubes envolvidos no negócio.

Isto porque, segundo o Globo Esporte, o Palmeiras arrecada 70 por cento da venda, ou seja, 21 milhões de euros, mas quem «enche os cofres» é mesmo o Guarani, clube que atua na terceira divisão do futebol brasileiro.

Ao todo, são pouco mais de quatro milhões de euros que o emblema de São Paulo vai amealhar, graças aos 13,4 por cento que detinha do passe do jogador. Recorde-se que o Flamengo também arrecada quase dois milhões de euros com o negócio, face aos 6,6 por cento dos direitos do atleta.

Atualmente, o Guarani ocupa a 12.ª posição da tabela classificativa, a 11 pontos do líder.