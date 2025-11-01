A equipa sub-17 do Botafogo viveu momentos de aflição na passada sexta-feira, quando o autocarro em que seguia ficou preso no meio de um tiroteio no Rio de Janeiro.

A formação regressava de Nova Iguaçu, após uma partida com o Vasco da Gama, na qual se discutia o acesso à final da Copa Rio do escalão, no Estádio Nivaldo Pereira.

O incidente ocorreu na Linha Amarela, uma das principais vias rápidas da cidade, junto ao Complexo da Maré, zona frequentemente marcada por confrontos armados.

De acordo com a imprensa brasileira, o autocarro foi surpreendido por disparos durante um confronto entre grupos criminosos rivais e ficou temporariamente imobilizado até ser seguro prosseguir viagem.

O clube brasileiro confirmou o episódio e garantiu que apesar do susto todos os jogadores e colaboradores chegaram bem ao Estádio Nilton Santos.

Ainda assim, o tiroteio provocou a morte de uma mulher, atingida na cabeça, e ferimentos num homem. Ambos foram transportados para o Hospital de Bonsucesso, mas a mulher acabou por não resistir.

O episódio surge num período de grande instabilidade no Rio de Janeiro, marcado por operações policiais. A situação aconteceu apenas três dias depois de uma megaoperação das autoridades, que mobilizou cerca de 2.500 agentes nos complexos do Alemão e da Penha, com o objectivo de travar a expansão territorial do Comando Vermelho.