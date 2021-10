O vice-presidente na área financeira do Flamengo, Rodrigo Tostes, confirmou que o emblema carioca quer comprar o Tondela, ele que visitou as instalações dos beirões em setembro.

Em entrevista ao Globoesporte, o dirigente explicou o projeto que a direção do mengão tem para o clube de Viseu, atual décimo classificado da Liga.

«A compra do Tondela é só o primeiro passo. A nossa estratégia não vai funcionar se só tivermos um clube fora do Brasil. (...) Queremos ter um clube na Alemanha, em Espanha, em França, em África, na China, nos Estados Unidos, ou seja, não é um projeto de um clube só», começou por explicar.

«Queríamos concluir [a aquisição do Tondela] ainda este ano. Está apertado. Bem apertado, por uma série de fatores. Mas estamos a trabalhar com o prazo deste ano, e estamos a trabalhar arduamente», disse depois, mais à frente.

Rodrigo Tostes, frisou, no entanto, que, a concretizar-se o negócio, o Tondela não será uma filial do Flamengo: «O empréstimo de jogadores ainda está em discussão. Não será uma filial. Será um clube separado, com a marca Flamengo e que o Flamengo terá uma percentagem e terá obrigações para com esse clube. Se se interessarem por um jogador do Flamengo, terão de o contratar. Não vamos produzir nada de graça. É um negócio como outro qualquer.»

Na apresentação do projeto aos potenciais investidores – no qual se verifica que foram vários os clubes portugueses que estiveram em análise –, e ao qual o Globoesporte teve acesso, a meta estabelecida para o Tondela é a disputa da Liga Conferência em dois anos, a Liga Europa em quatro e a Liga dos Campeões entre sete e oito anos.

De resto, Rodrigo Tostes admite até que haja mudanças no equipamento do Tondela: «Essa pergunta foi feita por todos os presidentes dos clubes com quem conversei. Respondi o seguinte: estamos a fazer um negócio no qual levamos a nossa a marca. Temos 46 milhões de adeptos. Parece-me óbvio que vamos ter de encontrar uma forma de utilizar a marca [Flamengo] no equipamento do clube, para que o ativo possa render, caso contrário o investidor não vai meter dinheiro. Mudar a cor do equipamento? Diria que não, mas temos de contratar pessoas especializadas para apresentarem uma proposta.»