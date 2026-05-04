Rogério Ceni é um dos maiores – se não o maior – ídolo do São Paulo. O antigo guarda-redes fez toda a carreira pelo tricolor paulista – soma 1225 jogos pelo clube (e 129 golos!).

Agora, como técnico, orienta o Bahia pela quarta época consecutiva. Antes tinha passado também pelo São Paulo como treinador.

No jogo deste domingo – em que o Bahia recebeu o São Paulo – Ceni passou pelo banco adversário antes do jogo. Fez questão de cumprimentar todo o banco do São Paulo. Um momento que foi aplaudido pelos adeptos do clube paulista, que viram a atitude bem de perto.

Ora veja o momento: