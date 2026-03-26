Romário, antiga estrela do futebol brasileiro, voltou a envolver-se com polémicas. Desta vez, o antigo avançado envolveu-se com Casagrande, antigo avançado do FC Porto.

Casagrande, que representou os dragões em 1986/87, criticou Romário por ser senador e nunca estar no senado. O idolo do Corinthians e comentador de TV reagiu de forma bastante efusiva.

«De tempos em tempos vem o Casagrande falar mal de mim. Do nada. Nunca ganhou nada de importante, foi meia-boca pra c*ralh* e até hoje tenta arrasar com o meu nome. Não entende p*rr* nenhuma de futebol, muito menos de política. Inveja é uma merd* mesmo», começou por escrever na página pessoal do Facebook.

Romário ficou também conhecido por afirmar que Pelé, lenda do futebol brasileiro, «calado era um poeta». Desta vez, o ex-avançado adaptou a frase. «Esse, calado, é mais do que um poeta: é um filósofo», atirou.

Para fechar, Romário esclareceu que em momento algum abdicou das responsabilidades. «Para saberem: estou de licença não remunerada do Senado, sem receber um centavo e nunca deixei as minhas responsabilidades como senador de lado», concluiu.